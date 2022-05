Si gioca stasera la sfida chiave per rilanciare le ambizioni viola dopo la sbandata delle ultime settimane I calcoli della classifica e la consapevolezza che l’unico risultato possibile sarà la vittoria. I viola cercano una prova di orgoglio, dopo le ultime tre sconfitte consecutive, per continuare a coltivare il sogno europeo: sena troppi giri di parole la sfida di questa sera tra Fiorentina e Roma vale un’intera stagione.



Tra i tanti temi sondati questo pomeriggio da La Nazione c’è anche quello legato alla tenuta della difesa della squadra di Vincenzo Italiano. Il quotidiano fiorentino quest’oggi dedica un articolo ad Igor che stasera avrà il compito di fermare l’ennesima stella del campionato italiano: il brasiliano stasera si troverà davanti a Tammy Abraham, cliente ostico che ha già messo a segno 15 reti al suo primo anno di Serie A. Il quotidiano sottolinea come il centrale brasiliano, se riuscisse ad eliminare alcune lacune, avrebbe addirittura la possibilità di candidarsi addirittura ad una maglia della nazionale brasiliana. I costanti cali di concentrazione durante la partita e le clamorose disattenzioni delle ultime sfide sono sotto gli occhi di tutti e rappresentano i principali ostacoli per la sua esplosione.

Stasera Igor sarà chiamato all’ennesimo esame e, anche per continuare la rincorsa all’Europa, il brasiliano dovrà limitare al minimo gli errori.