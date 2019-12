Secondo anticipo della 17esima giornata di Serie A. Dopo Sampdoria-Juve è il turno di Fiorentina-Roma. Calciomercato.com vi offre come di consueto la Moviola LIVE della sfida:





FIORENTINA – ROMA ore 20:45



ORSATO di Schio

TEGONI di Milano – DEL GIOVANE di Albano Laziale

IV: MANGANIELLO di Pinerolo

VAR: AURELIANO di Bologna

AVAR: SCHENONE di Genova



35' Dopo un consulto con il Var l'arbitro convalida il gol di Badelj. Dubbi per un contatto a inizio azione tra Zaniolo e Caceres. Per l'arbitro l'intervento non è punibile con un fallo.



17' E' regolare la posizione di Zaniolo, imbeccato da Pellegrini, in occasione del primo gol della Roma, firmato da Dzeko.



13' Gol annullato alla Fiorentina: Castrovilli serve Vlahovic, che segna ma è davanti rispetto all'ultimo difensore della Roma. Rete correttamente annullata.