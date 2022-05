Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Fiorentina-Roma, che chiude il 36esimo turno di Serie A:



ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata

ASSISTENTI: Vecchi e Rocca,

IV Uomo: Sacchi.

VAR: Banti

AVAR: Santoro.



Primo tempo:



2': dopo controllo Var, Guida assegna un penalty ai viola per il fallo di Karsdorp su Gonzalez. Il tocco c'è, anche se lievissimo, e il fallo avviene dentro l'area.



19': Amrabat aggancia Veretout nei pressi dell'area di rigore: cartellino giallo. Il giocatore, diffidato, salta la prossima partita contro la Sampdoria.



24': Annullato il 3-0 di Bonaventura per fuorigioco di Biraghi. Nell'occasione, Mancini ammonito per un fallo commesso in precedenza: salta Roma-Venezia.



47': Mancini e Smalling si lamentano per una trattenuta in area viola, ma l'arbitro lascia correre.