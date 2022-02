Aleksandr Kokorin lascerà la Fiorentina, ma la vera domanda è in che modo. Il mercato europeo è chiuso, rimangono solo le soluzioni Turchia e Russia, che tengono le finestre aperte ancora per alcuni giorni, ma nessuno vuole investire sull'attaccante che sicuramente lascerà con un'enorme perdita. Specie se alla fine dovesse essere rescisso il contratto, cosa questa che prevedrebbe una buonuscita assai dolorosa per le casse viola. Lo scrive La Nazione.