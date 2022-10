Alla vigilia della delicata sfida casalinga di domani contro l’Inter la Fiorentina anziché indire la consueta conferenza stampa ha preferito cambiare i programmi: questo pomeriggio infatti il tecnico gigliato Vincenzo Italiano, anzichè intervenire in sala stampa come solitamente accade, farà come la settimana scorsa prima della partita di Lecce e quindi parlerà soltanto ai canali ufficiali del club.



Il motivo di questa scelta sarebbe da rintracciare nell’attuale clima attorno alla squadra. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport la decisione sarebbe legata appunto al clima di tensione e alle critiche montanti verso una squadra che, e la classifica non mente, è in evidente ritardo rispetto alla scorsa stagione. Una decisione particolare che ha lasciato interdetti molti addetti ai lavori: la sensazione è che, in occasione di una partita importantissima come quella contro i nerazzurri, la dirigenza voglia mantenere la giusta tranquillità all’interno dello spogliatoio evitando ulteriori polemiche.