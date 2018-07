La Fiorentina ha provato a prendere Marco Pjaca in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto. Una formula non gradita al club bianconero, che punta a monetizzare a titolo definitivo della cessione del croato. In pole, in questo momento, sembra esserci la Sampdoria. Il club viola potrebbe infatti mollare la presa: come spiega il QS, in prestito dal Villarreal, potrebbe tornare in Italia Nicola Sansone, anche lui esterno d'attacco.