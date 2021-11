Non ci sono ancora stati contatti concreti, ma le prestazioni di Riccardo Saponara stanno facendo riflettere la Fiorentina sulla possibilità di prolungare il contratto in scadenza all'inizio della prossima estate. Il numero 8 si sta esprimendo al massimo in un periodo in cui la squadra viola affronta tutte le ex del giocatore: prima lo Spezia, poi il Milan, adesso Empoli e Sampdoria in rapida successione.