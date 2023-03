Riccardo Saponara è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match fra Sivasspor e Fiorentina. Le sue parole riprese da Violanews: "Per la mia carriera è un appuntamento importante. Abbiamo anche la semifinale di Coppa Italia. Per il mister spero sia solo l'inizio. Il campo mi pare bello, anche se c'è qualche zolla. Siamo pronti a tutto"



IL GOL A RIGA - Spero di rifare gol così belli. Ma anche quelli brutti sono importanti, e ne ho già fatti due. Sono sempre reti, mi basta segnare



SQUADRA MATURA - Quest'anno abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo perso qualcuno e trovato altri calciatori. E magari qualcuno si è dovuto ambientare. Serviva trovare i punti di riferimento e conoscersi meglio in campo. Abbiamo trovato qualche intoppo, ma abbiamo sempre fatto vedere la nostra identità. Spero la crescita continui