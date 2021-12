Fiorentina-Sassuolo (domenica 19 dicembre, calcio d'inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone di ritorno e di tutto l'anno solare.



LE PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi.



Arbitro: Serra, assistenti Prenna e Trinchieri, Marinelli quarto uomo, Di Bello e Passeri al Var.