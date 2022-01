La Fiorentina ha messo le mani sul nuovo crack del calcio uruguaiano Agustin Alvarez, attaccante classe 2001 del Penarol e protagonista con ben 33 gol e 9 assist in 70 partite dell’ultima stagione agonistica.La trattativa era iniziata nel mese di dicembre con un incontro a Firenze tra l’entourage del ragazzo e Nicolas Burdisso. Ora il traguardo finale è sempre più vicino.Alvarez, seguito con grande interesse dal Milan che aveva avuto un confronto con Lasalvia qualche settimana fa nella sede del club, attende con impazienza la chiusura dell’affare.L’intenzione di Prade e Burdisso è quella di chiudere l’operazione in questo fine settimana. In tal caso Alvarez resterebbe al Penarol in prestito fino al termine della stagione per poi formare un reparto offensivo da sogno con Piatek e Cabral.