Il calendario, si legge sul Corriere Fiorentino, ha dimostrato quanto il gap da colmare per la Fiorentina rispetto alle famose sette sorelle sia in realtà più ampio di quanto dica la classifica. E non sono solo le cinque sconfitte su sei scontri diretti a dirlo, ma anche il fatto che, su 14 reti incassate, 11 siano arrivate nei secondi tempi, quasi come se i viola avessero bisogno di alzare troppo i giri del motore, per poi incepparsi nel corso delle riprese. Inoltre, ​fino ad oggi i viola dai subentrati hanno avuto soltanto un gol (Saponara a Genova) e i due assist di Odriozola e Callejon nel 3-0 sullo Spezia. Non a caso, quando è passata in svantaggio, la Fiorentina ha sempre perso.