Capitolo Pjaca, sul quale la Fiorentina continua ad avere la priorità. I viola stanno discutendo con la Juventus sulla formula, anche perché vorrebbero evitare di lasciare ai bianconeri il diritto di ricompra. I bianconeri - riporta La Repubblica - però non ha fretta e potrebbe inserire il cartellino del croato nella trattativa che porta a Milinkovic Savic della Lazio. Anche per questo la Fiorentina si guarda intorno, in attesa di capire come si potrà evolvere questa situazione. Torna di moda dunque il nome di Berardi come esterno d’attacco. Spostandoci sul reparto difensivo, ecco che i viola stanno pensando a Ceccherini: centrale classe ’ 92 di proprietà del Crotone che all’occorrenza può giocare anche come terzino destro. Un profilo che piace e che permetterebbe a Pioli di avere una valida alternativa su due ruoli. Più che un’idea insomma, anche perché a Moena il tecnico valuterà il ritorno di Venuti come terzino.