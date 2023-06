L'ex portiere Rubinho è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha parlato della situazione portieri in casa Fiorentina: "Terracciano è un buon portiere, ma una società come la Fiorentina merita di avere un numero uno più importante. Vicario? Ha fatto bene in questi ultimi anni, svolgendo ottime prestazioni, però costa veramente tanto. Credo che la Fiorentina possa trovare portieri dello stesso livello ad un prezzo inferiore. Chi prenderei? A me è sempre piaciuto Carnesecchi, perché fin da giovane ha sempre fatto bene. Credo che lui sarà un portiere importante per l'Italia nei prossimi anni. Audero è una pedina conosciuta ormai, ma io credo che la Fiorentina, essendo una società importante, debba avere un portiere importante e quando dico importante penso a calciatori come Frey e Toldo, che incontrandoli dicevi: “Oddio, come farò a fargli gol?”. Se prendono un giovane così devono mettere in conto alcuni errori e qualche stagione non al top."