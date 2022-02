Cattive notizie per la Fiorentina in chiave mercato. L'agente di Lucas Torreira, Pablo Bentancur, ha rilasciato un'intervista al portale Sport890.com, nella quale ha gettato delle nubi sulla possibile permanenza del suo assistito: "È logico che la Fiorentina voglia riscattarlo visto che il suo rendimento è tornato di alto livello. La Fiorentina sta già trattando da mesi con l'Arsenal per arrivare alla conferma anche se gli inglesi sono un po' arrabbiati perché volevano acquistare Vlahovic. La Fiorentina avrebbe ceduto il serbo proprio all'Arsenal ma alla fine i suoi agenti hanno voluto portarlo alla Juventus".