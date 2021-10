ACF Fiorentina comunica che, nel corso dell’allenamento di ieri, il calciatore Erick Pulgar ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Gli accertamenti diagnostici effettuati nella mattinata odierna hanno evidenziato una distorsione di secondo grado con interessamento capsulo-ligamentoso. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni.



Questo il comunicato della società viola sulle condizioni del regista cileno, che dunque non sarà a disposizione per l'imminente sfida contro il Cagliari e dovrà essere valutato per Lazio e Spezia nel giro di una settimana, tempo esiguo per recuperare da un infortunio del genere..