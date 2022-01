La Fiorentina monitora il mercato in cerca delle occasioni migliori in queste ultime ore, da sfruttare nell'immediato oppure per giugno, quando le piste Origi, Dominguez e Nunez - rispettivamente in forza a Liverpool, Bologna e Athletic Bilbao - riprenderanno quota. Invece, scrive La Nazione, se l'Inter non dovesse trovare una sistemazione adatta, ecco che si potrebbe profilare un ritorno a Firenze di Vecino.