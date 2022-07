La Fiorentina sta lavorando per perfezionare il centrocampo. Dal prestito all'Empoli è rientrato Szymon Zurkowski, ma la mezzala polacca potrebbe ripartire. Come riportato dal quotidiano La Nazione, i viola stanno studiando una soluzione per mandare di nuovo Zurkowski a Empoli, con Nedim Bajrami a percorrere la tratta opposta per Firenze.