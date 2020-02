Ci si concentra su Bartlomiej Dragowski sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino. Come scrive il quotidiano, che sceglie oggi di titolare "Sulle ali del Drago", il numero 69 della Fiorentina, assieme a quello del Milan Gigio Donnarumma, è al primo posto in Serie A per rigori parati. Dopo un inizio in sordina in questa stagione, col passare del tempo e la condizione ritrovata, in molti si sono ricreduti sulle capacità dell'ex Empoli e nelle ultime due sfide, da cui la Fiorentina ha guadagnato quattro punti, Dragowski è stato determinante. Il segreto del suo successo sta nell’ambiente di lavoro che gli è stato costruito intorno.