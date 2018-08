Il giocatore della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dal ritiro viola a Tegelen: "Stiamo lavorando molto bene in questi giorni di gruppo. Anche fuori dal campo. Piano piano stiamo costruendo un grandissimo gruppo. Ieri abbiamo dimostrato che siamo tutti a disposizione per giocare. Queste partite sono importanti anche per trovare un po' di fiducia in ognuno di noi. Mi piace lavorare con il pallone. Da Moena fino ad ora stiamo curando ogni aspetto, siamo tranquilli e tutti ci diamo una mano. Richieste di Pioli? Agli attaccanti chiede di attaccare gli spazi in profondità. Non vuole che mi muova troppo, devo fare la punta e lasciare maggiori soluzioni agli esterni per l'uno-contro-uno. Ma voglia e atteggiamento non devono mancare mai. La sfida è personale, con me stesso, non con gli altri attaccanti. Voglio solo crescere e migliorare. C'è stata voglia di tutti nel rimanere qui, per fare un buon lavoro. Siamo fiduciosi, poi ci saranno anche momenti difficili ma credo che questo ci potrà dare ancor più voglia di lottare. Partenza sprint in A? L'anno scorso non abbiamo iniziato bene, e la sfida è fare meglio. Io rigorista? Sì, siamo io e Valentin. Spero di avere più possibilità di tirarne quest'anno. Un attaccante ha bisogno di gol, anche per questione di serenità e fiducia".