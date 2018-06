Rischia di finire in tribunale il tesseramento di Nicky Medja Beloko con la Fiorentina. Un acquisto che resterà avvolto nel mistero fino a quando dal Sion, sua ex squadra, non arriverà il transfert. Se da casa viola hanno ufficializzato l’accordo quinquennale con il diciottenne mediano a parametro zero, dalle parti elvetiche non la pensano così e fanno sapere che il giocatore ha ancora due anni di contratto.La Fiorentina, da prassi, aveva manifestato via fax interesse al club per il giocatore, ma ora il Sion ha aperto un contenzioso presso la FIFA contro Beloko e il suo manager, con quest’ultimo che è convinto che gli svizzeri non abbiano depositato in tempo il prolungamento fino al 2020. La Fiorentina, che ha agito nella massima correttezza, non rischia alcuna sanzione, al tempo stesso il trasferimento di Beloko non è in discussione. Lo scrive La Nazione.