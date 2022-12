Quello di oggi doveva essere il giorno del ritorno di Nicolas Gonzalez a Firenze dopo l’addio per infortunio dalla nazionale argentina: a dire la verità il giocatore era già stato nel capoluogo toscano dopo l’esclusione operata da Scaloni, per poi far però ritorno in patria e passare qualche giorno di vacanza con la famiglia. Il giocatore, dopo aver saltato tutta la prima settimana di allenamenti, sarebbe dovuto tornare nella giornata di oggi ma, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, a quanto pare il suo rientro il città sembra essere ufficialmente slittato.



Secondo quanto riportato dal quotidiano l’esterno argentino ha chiesto di potersi avvalere di qualche giorno in più di vacanza, e tornerà al centro sportivo Davide Astori tra sabato e domenica: a quel punto il giocatore avrà modo di valutare il suo stato fisico e capire se possa essere da subito a disposizione di Italiano oppure se prima dovrà continuare il suo personale programma di recupero. Chiaramente la Fiorentina, dopo aver rinunciato all’esterno per larghi tratti del primo spezzone di stagione, nel corso dei prossimi giorni lo sottoporrà ad un carico di lavoro graduale, con l’obiettivo prioritario di averlo disponibile il prima possibile. L’argentino può essere davvero il “nuovo acquisto” di Gennaio per i viola.