La Fiorentina in vista della prossima stagione sta pensando a Diogo Dalot, terzino destro del Manchester United. Il portoghese, in scadenza con i red devils, nel 2023 vorrebbe tornare in serie A ma l'ingaggio da 3,5 milioni l'anno è un problema per la per la viola. Lo riporta ​QS-La Nazione.