Nonostante le parole di ieri di Joe Barone, che prima di Roma-Fiorentina ha categoricamente ribadito che Gonzalez ed Amrabat non sono sul mercato, la Fiorentina sta comunque cercando di tutelarsi e per questo starebbe vagliando i profili possibili per sostituire l’esterno argentino. Negli ultimi giorni infatti il Leicester sta pressando molto i viola, con molti che confermano l’accordo già trovato tra il club inglese e l’entourage della Fiorentina e per questo i viola faranno di tutto per non farsi trovare impreparati.



L’edizione odierna de La Nazione ha voluto sottolineare come appunto, nel caso in cui Gonzalez decidesse realmente di andare a giocare in Premier League, la dirigenza della Fiorentina avrebbe già le idee chiare. Il primo nome della lista è l’ex Torino Josip Brekalo, sul quale però sarebbe forte anche l’interesse del Monza di Silvio Berlusconi. Ma come riportato dal quotidiano fiorentino, nelle ultime ore starebbe prendendo quota un’altra soluzione: quella che porta all’esterno classe ’96 Jonathan Bamba del Lille, che è in scadenza con il club francese, e che quindi potrebbe arrivare a Firenze a cifre contenute.