Questo pomeriggio è andato in scena il sorteggio degli accoppiamenti dei Play Off di Conference League: dall’urna di Nyon sono uscite le due possibili avversari della Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano, sorteggiata come testa di serie, affronterà la vincente del terzo turno preliminare tra Twente e Cukaricki. Chiarite anche le sedi delle due sfide: i viola giocheranno l’andata il 18 Agosto allo stadio Franchi, mentre il ritorno sarà in trasferta il 25.



CUKARICKI – La squadra di Belgrado è riuscita a conquistarsi l’accesso ai preliminari grazie all’ottimo piazzamento in campionato: la scorsa stagione il club serbo in campionato è arrivato dietro soltanto al Partizan Belgrado e allo Stella Rossa. Alla sua seconda partecipazione alla Conference League, finora non sono mai andati oltre il terzo turno particolare. Attualmente, alla quarta giornata della stagione 2022-2023, hanno già conquistato 9 punti sui 12 disponibili. In questa sessione di mercato hanno perso i due migliori marcatori in rosa, ma allo stesso tempo resta comunque da segnalare il nuovo acquisto Mohamed Badamosi, attaccante già autore di 5 reti tra campionato e coppa. Dal punto di vista tattico la filosofia di gioco è diversa da quella della Fiorentina: il tecnico Kerkez schiera il Cukaricki con un 4-2-3-1, molto improntato sul contropiede. Per tutti questi motivi i serbi rappresenterebbero l’avversario, tra i due, più abbordabile: arriveranno alla sfida contro gli olandesi sicuramente con il coltello tra i denti, ma partiranno sicuramente come sfavoriti





TWENTE – Gli olandesi tra le non teste di serie rappresentavano l’avversario più difficile tra quelli inseriti nell’urna. Arrivati quarti nell’ultima edizione di Eredivisie - dietro Ajax, Psv e Feyenoord – tornano in Europa dopo 8 anni dall’ultima apparizione nella stagione, la prima volta dopo la retrocessione del 2017-2018. Tra i pochi nomi conosciuti tra le file degli olandesi c’è Ricky Van Wolfswikel, con un passato glorioso anche nello Sporting Lisbona, che l’anno scorso ha realizzato la bellezza di 16 reti. Squadra dall’approccio molto “gasperiniano”, predilige un pressing alto a tutto campo: anche il Twente, come l’altra possibile avversaria della Fiorentina, sono schierati con un 4-2-3-1. Il dato da tenere bene a mente è quello relativo alla forma fisica in cui i viola potrebbero trovare gli olandesi al momento del Play off. I Tukkers già dal prossimo fine settimana faranno sul serio: domenica saranno infatti impegnati nella prima giornata di Eredivisie contro il Nec Nijmegen.