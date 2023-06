I lavori per la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi, pur senza parte dei fondi negati dall'Europa contestualmente al PNRR, si faranno e partiranno a dicembre, al massimo il mese successivo per concludersi nel 2026. Un arco di tempo nel quale la Fiorentina dovrà trasferirsi altrove, giocando una stagione e mezza in un impianto differente. Tramontate le ipotesi Empoli e Modena, il Comune del capoluogo toscano ha trovato una soluzione che pare essere l'unica percorribile: ampliare il vicino stadio Padovani, casa del Firenze Rugby 1931, e renderlo uno stadio temporaneo idoneo alla Serie A.



INCASTRO - E i giocatori di rugby? Dato che tra pochi giorni i tesserati viola cominceranno a lavorare nel nuovo Viola Park, sede del prossimo ritiro, il Firenze Rugby si trasferirà al centro sportivo Davide Astori, che di fatto sarà lasciato libero dalla società gigliata.



ISPIRAZIONE - Martedì scorso una delegazione di tecnici del Comune di Firenze e da progettisti di Arup, è stata a Cagliari per un sopralluogo all’Unipol Domus, lo stadio provvisorio del Cagliari Calcio, che viene utilizzato dal 2017 in attesa della costruzione del nuovo stadio dopo la demolizione del Sant’Elia. Il sopralluogo è servito a raccogliere elementi utili per la progettazione dello stadio provvisorio di Firenze.