Con l’imminente cessione di Nikola Milenkovic, che come concordato la scorsa estate al momento del rinnovo in caso di offerta importante sarebbe stato lasciato andare, è senza ombra di dubbio che Lucas Martinez Quarta torni ad essere uno dei pilastri della difesa di Vincenzo Italiano. Dopo una stagione non troppo esaltante, l’argentino riproverà a conquistarsi nuovamente la titolarità.



Secondo quanto riportato questa mattina da Il Tirreno proprio per la presenza in rosa del nazionale argentino, per la dirigenza viola l'acquisto di un nuovo difensore non è comunque in cima alle cose da fare. Quarta avrà quindi la possibilità di partire per Moena conscio del fatto che avrà la possibilità di giocarsi le sue carte. Il classe ’96 è arrivato a Firenze solo due stagioni fa e, dopo un primo periodo di apprendistato, adesso vuole prendersi la Fiorentina. Come è possibile immaginarsi però il suo obiettivo non sarà solo conquistare Firenze: il Chino dovrà recuperare la convocazione in nazionale argentina in vista del mondiale, e molto passerà proprio da quanto dimostrato con la maglia viola addosso.