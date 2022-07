Nonostante l’ultima buona stagione in maglia viola, il futuro di Pietro Terracciano non è ancora certo. Il portiere napoletano, che nell’ultima stagione è riuscito a superare Dragowski nelle gerarchie di squadra, adesso è tra i più richiesti sul mercato. Secondo quanto riportato quest’oggi dal Corriere Fiorentino, il suo futuro è tutt’altro che chiaro e nelle prossime settimane ci dovrà essere un incontro tra il suo entourage e la dirigenza gigliata per discutere un eventuale prolungamento del suo contratto.



L’accordo che lega il portiere alla Fiorentina scade tra un anno e, nonostante tutto i primi contatti tra le parti, la strada sembra essere in salita. Le problematiche sembrano essere di carattere economico con il portiere che avrebbe chiesto un lauto aumento dello stipendio: dagli attuali 300mila euro a stagione Terracciano avrebbe chiesto un milione netto. Dietro questa richiesta c’è l’interesse della Lazio di Maurizio Sarri, pronta a tutto per portare il classe ’90 nella capitale.