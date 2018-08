Stefano Pioli vuole Danilo Cataldi. Come riporta RadioSei, il tecnico della Fiorentina vuole il centrocampista della Lazio, lanciato proprio da lui in biancoceleste dopo il ritorno dal prestito al Crotone. In scadenza nel 2020, Lotito vuole cedere il classe '94 in prestito con obbligo di riscatto o subito a titolo definitivo.