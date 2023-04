La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, nell'applaudire la prestazione della Fiorentina in Coppa Italia, fa anche un appunto alla squadra di Vincenzo Italiano: "La Viola toglie aria agli avversari e segna al 20’ con un colpo di testa di Cabral, servito di destro da Biraghi. L’unica colpa della Fiorentina è non chiudere la gara prima dell’intervallo: la facilità con la quale la squadra di Italiano arriva in area non viene trasformata in gol per un po’ di sufficienza nelle giocate decisive. Gonzalez, soprattutto, spreca una grande occasione su imbeccata di Ikonè: il suo colpo di testa a porta spalancata centra Sarr"