Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida con il Verona: "Per la partita di oggi sarà importante l'aiuto di tutti. Sappiamo che abbiamo delle assenze, ma non dovremo cercare alibi: chi andrà in campo dovrà dare il massimo perché abbiamo bisogno di punti".