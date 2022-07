Nelle ultime settimane il rapporto tra Pietro Terracciano e la Fiorentina sembra essersi inclinato definitivamente. Dopo l’ultima buona stagione da titolare, subentrato quasi da subito a Dragowski, si pensava che il rinnovo di contratto non sarebbe stato un problema ma adesso la situazione sembra essersi complicata. Di conseguenza anche una sua permanenza nella prossima stagione pare essere difficile da ipotizzare: Il suo contratto, infatti, è in scadenza tra un anno e causa delle richieste del giocatore, ritenute eccessive da parte della società, adesso la trattativa per il prolungamento è in alto mare.



LA RICHIESTA – Durante l’ultimo ritiro di Moena è andato in scena un incontro con l'agente del portiere, Federico Pastorello, ma l'accordo al momento non è stato trovato. La richiesta di Terracciano è chiara: visto le prestazioni in campo il numero uno richiede un aumento dello stipendio attuale da 300 mila a un milione netti a stagione.



SCELTA DEFINITIVA – Quello che toccherà fare adesso alla dirigenza viola, e allo stesso Vincenzo Italiano, è quello di prendere una decisione definitiva su chi sarà il portiere titolare del futuro. Da una parte Terracciano, che viene già da un anno di lavoro con il tecnico e con i compagni, dall’altra Gollini che è arrivato per giocarsi un posto da titolare ed è tra i viola che hanno più esperienza in Europa.