Nei prossimi giorni, come prefissato durante gli ultimi summitt di mercato tra Barone e Pradè, la Fiorentina incontrerà l’Arsenal per concludere l’operazione di riscatto del cartellino di Lucas Torreira: l’uruguaiano è di proprietà dei Gunners ed ha un prezzo, stipulato la scorsa estate al momento della trattativa coi viola, di 15 milioni di euro. Nelle scorse settimane erano state tante le voci che volevano i viola alla ricerca di uno sconto sul prezzo finale, ma col passare del tempo le reali chance di riduzione del suo costo sono veramente irrisorie.



A sondare il tema è stata l’edizione odierna de La Nazione, che ha cercato di fare chiarezza sul futuro del regista viola. Secondo quanto riportato dal quotidiano fiorentino il club gigliato non avrebbe ulteriori margini di trattativa, dal resto le carte parlano chiaro: 15 milioni era il prezzo stabilito nell’estate 21 tra i due club ed i Gunners difficilmente, visto anche quanto dimostrato dal numero 18 quest’anno, caleranno il prezzo. Il giocatore, dal canto suo, ha portato avanti una stagione a livello altissimo con 5 reti realizzate (record personale) e tante prestazioni ben al di sopra della sufficienza, per non dire eccellenti.