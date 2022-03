, centrocampista della Fiorentina in prestito dall'Arsenal, ha fatto intendere diverse volte di trovarsi bene a Firenze, anche per mezzo dei suoi agenti. Oggi, dopo la sconfitta di ieri maturata all'ultimo contro la Juventus, l'uruguayano ha postato una storia nella quale ribadisce la propria soddisfazione: "Scelgo di far parte di una bella famiglia. Questa è Firenze!". Il riscatto dai Gunners pare proprio avvicinarsi...