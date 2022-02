Uscito per infortunio nel corso della sfida tra Fiorentina e Atalanta, il centrocampista uruguaiano Lucas Torreira ha voluto rassicurare tutti sulle proprie condizioni di salute con un post su Instagram: "Buona vittoria di squadra! Una vittoria importante per continuare ad avvicinarsi alla vetta della classifica. Felici di vincere in casa con i nostri tifosi. Grazie per essere sempre presente. Mi sento bene, sto già recuperando per essere al meglio sabato prossimo. Forza Fiore!"