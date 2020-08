La Fiorentina sta cercando un esterno a sinistra, e l'h individuato in Ken Sema. Per il Corriere dello Sport-Stadio, il gradimento della società è ormai noto e la trattativa è stata delineata se non avviata per lo svedese classe 1993 che all’Udinese. La Fiorentina lo tiene sotto controllo, pronta a sferrare l’attacco giusto al momento opportuno.