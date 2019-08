La Fiorentina ha ingranato la marcia decisiva per il completamento della rosa, e quando siamo alle soglie di ferragosto, si sta muovendo su più tavoli. Oltre alla questione legata all'esterno d'attacco, con i viola alla ricerca di un grande nome capace di far infiammare la piazza, Pradè sta lavorando per puntellare la difesa, reparto blindato ma con pochi ricambi. Sicuri del posto ci sono i due centrali, Pezzella e Milenkovic, il nuovo Lirola, e il più il giovane Ranieri che ha convinto Montella, senza dimenticare Biraghi, oggetto del desiderio dell'Inter.



BONIFAZI- La Fiorentina sta cercando un altro centrale, giovane e di qualità, che possa garantire quando necessario il passaggio alla difesa a 3, ed il nome in cima alle liste degli uomini mercato viola è quello di Kevin Bonifazi. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, la Fiorentina e il Torino stanno trattando, con i contatti tra le due società che hanno avuto una rapida accelerata nelle ultime ore. I club stanno trattando soprattutto la formula che porterebbe in viola il difensore classe '96, visto che Pradè ha sbaragliato la concorrenza, con la Spal che avrebbe riabbracciato volentieri il ragazzo dopo il prestito della scorsa stagione.



TRATTATIVA- Mentre Fiorentina e Torino trattano, Bonifazi aspetta, conscio che potrebbe essere per lui una grande occasione, visto che difficilmente troverà spazio nella solida difesa granata. Da parte sua il giocatore ha infatti aperto alla Fiorentina, meta molto gradita al ragazzo, che vorrebbe però sentire la fiducia dell'ambiente. I viola puntano molto su Bonifazi, sia per il presente che per il futuro, e non è da escludere un accellerata nelle prossime ore.