La Nazione nota come la Fiorentina si troverà a dover schierare un regista non in perfette condizioni sabato contro la Lazio: Torreira è reduce dal Covid e dal viaggio in Uruguay, Pulgar tornerà dal Cile e dovrà rispondere all'offerta del Galatasaray, Amrabat è stato appena eliminato dalla Coppa d'Africa. Poco tempo e nessuna garanzia di resa al 100%, una discreta gatta da pelare per Italiano.