Fiorentina-Udinese è uno dei due match domenicali delle 15 della 35esima giornata di Serie A. I viola di Vincenzo Italiano sono entrati in un loop negativo che ha portato da un lato a subire la rimonta del Basilea nella semifinale d'andata della Conference League e in campionato a collezionare una sola vittoria nelle ultime 5 e un 7° posto che è lontano oggi 12 punti. Dall'altro invece è proprio Andrea Sottil a poter centrare il sorpasso sui viola all'ottavo posto con la vittoria sulla Sampdoria che ha ridato entusiasmo oltre che relegato i blucerchiati in Serie B.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Fiorentina-Udinese, con calcio d'inizio alle 15 di domenica 14 maggio 2023 allo Stadio Franchi di Firenze, sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Barak, Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Jovic, Sottil.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski.