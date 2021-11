"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nicolas Gonzalez, sottoposto a test molecolare per la ricerca del virus Covid-19, è risultato negativo. Nella giornata di oggi inizierà l’iter diagnostico necessario ad ottenere l’idoneità a rientrare in campo".



Questo è quanto si legge stamani sul sito ufficiale della società viola. Come spiegato ieri dal medico sociale, il percorso riabilitativo prevede dei test a Roma nei prossimi tre giorni, il che significa che, in assenza di ulteriori intoppi, Gonzalez non potrà allenarsi in gruppo prima di martedì. Difficile, dopo ben tre settimane di stop forzato, immaginarlo titolare contro il Milan...