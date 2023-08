Laha annunciato ufficialmente l'arrivo del portiere danese Oliverdall'Hertha Berlino per una cifra di poco superiore ai 6 milioni di euro. Il nuovo arrivato si giocherà il posto con Pietro Terracciano."ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oliver Christensen dall'Hertha BSC. Christensen, nato a Kerteminde in Danimarca il 22 Marzo 1999, ha indossato in un' occasione la maglia della sua Nazionale".