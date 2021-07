Di seguito il comunicato del Lecco e il tweet della Fiorentina che ufficializzano il passaggio del centrocampista albanesein Lombardia:"Calcio Lecco 1912 comunica l’ufficialità dell’ingaggio di Erald Lakti, che diventa un nuovo giocatore bluceleste a titolo definitivo.Lakti è un centrocampista centrale classe 2000 di nazionalità albanese con passaporto italiano, può essere impiegato come mezzala o mediano. Il ragazzo è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Fiorentina (di cui è stato anche capitano), per poi passare dal Gubbio e dal Renate. Ha totalizzato oltre 50 presenze in categoria".