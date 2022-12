La scorsa sessione di mercato, con l’arrivo a Firenze di Mandragora e Barak, ha complicato la futura permanenza di Alfred Duncan alla Fiorentina: adesso a tre stagioni dal suo arrivo in viola, l’avventura del ghanese potrebbe davvero essere agli sgoccioli. Quest'anno l'ex Sassuolo ha collezionato 9 presenze per appena 280 minuti disputati in campionato e 3 presenze per 117 minuti in Conference League, con tre sole partite da titolare complessivamente. È ormai chiaro che Vincenzo Italiano non possa più garantirgli un minutavi o sufficiente, e per questo adesso il giocatore sta valutando che piega dare al suo futuro.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha cercato di ipotizzare quale possa essere il futuro di Duncan, sottolineando come ci sia la possibilità che il centrocampista lasci la Fiorentina già a Gennaio. Le pretendenti di certo non mancano, non sarà difficile trovargli una sistemazione idonea. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo ci sono ben 3 squadre di Serie A pronte ad accoglierlo a braccia aperte: stiamo parlando di Empoli, Cremonese e Spezia che nelle ultime ore hanno palesato un interesse per lui. Adesso la palla passa al giocatore. Sarà lui stesso, prima di prendere definitive scelte, a voler in primis capire se ci sono le possibilità di ritagliarsi un ruolo da protagonista in maglia viola e poi eventualmente in un secondo momento lasciare Firenze.