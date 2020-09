Cessione imminente in casa Fiorentina: il classe ’99 Riccardo Sottil è pronto a trasferirsi in prestito al Cagliari per la prossima stagione. L’esterno, riporta Sky Sport è arrivato questa mattina in Sardegna e si è detto entusiasta di poter iniziare la sua nuova avventura in una bella realtà come quella rossoblù. Ha rivelato poi di aver seguito il consiglio dell’amico e compagno di nazionale under 21 Luca Pellegrini che, proprio a Cagliari, ha vissuto una splendida stagione lo scorso anno. Il giocatore, nella giornata di oggi, effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con la squadra di Eusebio Di Francesco