La Fiorentina cerca un nuovo attaccante sul mercato. Sul taccuino dei viola ci sono i nomi di Dia (Salernitana), Nzola (Spezia) e Zapata (Atalanta).



In porta dalla Sampdoria può arrivare Falcone, reduce dal prestito al Lecce. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la difesa si torna a parlare di Nikolau (Spezia) al posto di Igor, candidato all'addio. Invece a centrocampo Maxime Lopez (Sassuolo) e Hjulmand (Lecce) sono le idee per l'uscita di Amrabat.