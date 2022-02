90 minuti per giocarsi il futuro. La squalifica di Torreira e la cessione di Pulgar dovrebbero lanciare Sofyan Amrabat verso una maglia da titolare per la gara di domani con lo Spezia. Lo fa sapere il Correire dello Sport, secondo il quale il centrocampista ha una chance importante per convincere allenatore e società a puntare su di lui anche in vista della prossima stagione.