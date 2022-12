Come analizzato negli scorsi giorni la dirigenza della Fiorentina ha preso una decisione per quanto riguarda il futuro della propria fascia destra difensiva. Dopo anni e anni di Fiorentina, tra settore giovanile e prima squadra, il terzino destro viola Lorenzo Venuti non rinnoverà il suo contratto con il club di Rocco Commisso.



Come riportato quest’oggi da il Corriere Fiorentino il club gigliato avrebbe comunicato al difensore che non intenderà valutare la possibilità di rinnovargli il contratto, valido fino al giugno 2024, poiché in futuro vorrà puntare sul duo Dodo-Pierozzi. Ma non finisce qui per Venuti: secondo quanto comunicato dal club, in caso di possibilità concrete, il giocatore potrebbe lasciare Firenze già a partire dal prossimo gennaio.