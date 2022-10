Assieme ad Italiano in conferenza stampa era presente anche il terzino destro della Fiorentina Lorenzo Venuti. Queste le sue parole alla vigilia della sfida contro gli Hearts of Midlothian:



“Abbiamo ce la siamo meritata questa Conference e più che un problema adesso diventa un vantaggio Non credo che la Conference possa rappresentare un peso. Al contrario credo sia da interpretare come un vantaggio: perchè ci da la possibilità di confermarci se vinciamo o di rifarci se invece veniamo da una sconfitta. Ce la siamo conquistata con sudore un anno fa e vogliamo giocarcela al meglio”

.

Il difensore ha poi analizzato i fischi a fine della partita contro la Lazio: “Credo che da un punto di vista se ci sono questi fischi è perche la piazza da noi si aspetta molto. L’anno scorso abbiamo fatto un ottimo campionato alzando le aspettative di tutti. Quello che posso dire è di continuare a tifare, aiutarci in ogni partita, mettere da parte le critiche non costruttive molte volte fatte solo per distruggere. Tutti stanno dando il massimo cercando di risollevarsi, l’impegno c’è da parte di tutti. Capisco il loro dispiacere ed i loro fischi, ma devono fare quello che gli riesce meglio: starci vicini e risultare il dodicesimo uomo in campo”.



Ha infine concluso parlando della situazione all’interno dello spogliatoio: “Quando si perde, soprattutto come lunedi, c’è sempre la sensazione che debba succedere una catastrofe, e che all’interno dello spogliatoio ci siano problemi con il gruppo. La squadra è sempre unita, come lo siamo stati anche in passato: nonostante quello che si possa pensare questo è un gruppo sano e nessuno mina alla serenità dello spogliatoio. C'è voglia di risollevarsi. Ci stiamo scervellando per uscire da questa situazione. Ogni elemento è interessato ad uscire da questo brutto periodo: vogliamo dimostrare il nostro valore”.