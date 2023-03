Non è un mistero che la gara con il Milan sia una delle più sentite in riva all'Arno. Ecco perché vedremo un Franchi delle grandi occasioni nella partita di sabato sera. Sono infatti già oltre 35mila i tagliandi staccati fra biglietti singoli e abbonamenti. Numeri importanti, ma c'è una preoccupazione per i tifosi della Fiorentina: la possibilità che parte della Tribuna Maratona e della Curva Ferrovia siano invase dai tifosi del Milan è concreta. Lo scrive stamani La Nazione.