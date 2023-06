Oltre ai tanti nomi che circolano in orbita Fiorentina, il club Viola in questo momento sta pensando anche alle cessioni. In particolare, sono due i calciatori il cui contratto scade nel 2024 e che sembrano prossimi a salutare Firenze. Ne parla il Corriere dello Sport stamani: "Alcuni tra i giocatori con ancora dodici mesi di accordo in essere non sembrano già più rientrare nei piani dell’area tecnica: è il caso di Igor (cercato con insistenza dal Fulham) e Duncan."