Su La Nazione (Firenze) si fa il punto per quel che riguarda il mercato in uscita della Fiorentina: il club viola saluterà Kokorin dopo un anno estremamente negativo, sia l'addio sancito con una rescissione consensuale oppure con una cessione in Russia; Amrabat, se ce ne sarà l'occasione, verrà ceduto in prestito (Torino e Napoli sono interessate dall'estate, i partenopei sono in emergenza a centrocampo). Invece la questione Dragowski è più complicata: come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il rinnovo non è in vista e si sta facendo spazio in vista della prossima stagione un asse sempre col Napoli, che non utilizza Meret.